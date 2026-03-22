Giornata Mondiale dell’Acqua: innovazione e tecnologie per un accesso più equo

Oggi, 22 marzo, ricorre la Giornata Mondiale dell’Acqua, un appuntamento globale dedicato alla tutela e alla gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il tema scelto per il 2026, “Where water flows, equality grows”, richiama con forza la necessità di garantire un accesso equo all’acqua. Per raggiungere questo obiettivo, diventa fondamentale ridurre il divario infrastrutturale, superando i modelli tradizionali e puntando su efficienza e innovazione tecnologica.

In questo contesto, la digitalizzazione gioca un ruolo decisivo. Strumenti avanzati permettono infatti di migliorare la gestione delle risorse e limitare gli sprechi. Un esempio concreto arriva dalla Dronitaly, dove i sistemi UAS si sono dimostrati essenziali per attività come il monitoraggio del territorio, l’ispezione delle reti idriche e l’analisi degli inquinanti. A sostenere queste applicazioni sono realtà come CNR, ISPRA e Orion SRL.

Tuttavia, la raccolta dei dati rappresenta solo il primo passo. Per costruire un sistema davvero sostenibile e resiliente è necessario un approccio integrato lungo tutta la filiera.

In questa direzione si inserisce la Accadueo, in programma a Bari il 26 e 27 novembre 2026 presso la Nuova Fiera del Levante. L’evento si conferma un punto di riferimento per trasformare le sfide del settore in soluzioni concrete, approfondendo temi chiave come l’integrazione di intelligenza artificiale, IoT e Big Data per la gestione intelligente delle reti, le tecnologie per ridurre le perdite idriche, le strategie di riuso e sostenibilità, e i sistemi avanzati di trattamento e depurazione delle acque.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.