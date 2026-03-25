Trento, sostenibilità e gusto: l’evento “Sostenibilità e pizza” per gli studenti

Tra lezioni, esami e ritmi serrati, gli studenti universitari spesso si ritrovano a consumare pasti veloci, poco bilanciati e poco sostenibili. Per aiutare a conciliare alimentazione corretta, gusto e sostenibilità, Opera Universitaria e Risto3 a Trento organizzano l’evento “Sostenibilità e pizza”, che si terrà il 31 marzo presso la mensa universitaria di Tommaso Gar, chiusa al pubblico per l’occasione e aperta solo agli studenti partecipanti, con menù a prezzo ridotto.

Guidati dalla biologa nutrizionista Sara Marcelletti, i partecipanti esploreranno la piramide alimentare, i numeri dello spreco alimentare in Italia e nel mondo e le pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale della propria alimentazione.

Dopo la parte teorica, tutti a tavola con un Giro Pizza, occasione per socializzare, condividere il pasto e apprezzare il gusto senza rinunciare alla consapevolezza ambientale. L’iniziativa vuole essere un modo concreto per imparare a mangiare meglio, anche quando il tempo è poco, e a farlo in maniera rispettosa dell’ambiente.

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