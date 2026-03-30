Nasce BPER Sustainable Finance Lab: credito e ESG per le imprese
di R.S.
Elemento centrale è una piattaforma digitale che consente di gestire indicatori (KPI), target e avanzamento in modo trasparente
Al via BPER Sustainable Finance Lab, il progetto promosso da Gruppo BPER e RINA per supportare le imprese italiane nella transizione sostenibile.
L’iniziativa integra consulenza ESG e strumenti finanziari, aiutando le aziende a definire obiettivi misurabili, monitorare le performance e migliorare l’accesso al credito in base ai risultati raggiunti.
Elemento centrale è una piattaforma digitale che consente di gestire indicatori (KPI), target e avanzamento in modo trasparente, mentre RINA garantirà la verifica indipendente dei risultati.
L’obiettivo è rafforzare competitività e sostenibilità del sistema produttivo, trasformando gli impegni ambientali e sociali in opportunità concrete di crescita e finanziamento.
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