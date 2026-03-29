Bilanci di sostenibilità, aziende virtuose premiate: "Conviene essere trasparenti"
di R.S.
Sono state premiate 252 aziende tra grandi, medie e piccole, attive in 61 province di 16 regioni
Aumenta l’attenzione delle imprese italiane sui temi ESG (Environment, Social, Governance). Al Premio Bilancio di Sostenibilità 2026, organizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con NeXt – Nuova economia per tutti, sono state premiate 252 aziende tra grandi, medie e piccole, attive in 61 province di 16 regioni.
Ecco le voci raccolte dal quotidiano di via Solferino. Secondo Luca Raffaele, direttore di NeXt, «la buona notizia è una sensibilità in costante aumento su tutti e tre gli ambiti della sostenibilità: +33% sull’ambiente, +27% sul sociale, +67% sulla governance». Il riconoscimento non classifica le aziende, ma valorizza le prassi etiche ed economiche, con punteggi basati su 30 indicatori.
Marco Mantellassi di Manteco ha sottolineato: «È fondamentale essere un’azienda che produce utili, ma lo è anche essere trasparente», mentre Camilla Bianchi di Renco ha ricordato l’importanza del bilancio di sostenibilità per la reputazione internazionale. Luca Raffaele conclude: «Chi è attento ai temi ambientali, sociali e di governance alla fine va meglio di chi è guidato solo dal profitto».
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