Bilanci di sostenibilità, aziende virtuose premiate: "Conviene essere trasparenti"

Aumenta l’attenzione delle imprese italiane sui temi ESG (Environment, Social, Governance). Al Premio Bilancio di Sostenibilità 2026, organizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con NeXt – Nuova economia per tutti, sono state premiate 252 aziende tra grandi, medie e piccole, attive in 61 province di 16 regioni.

Ecco le voci raccolte dal quotidiano di via Solferino. Secondo Luca Raffaele, direttore di NeXt, «la buona notizia è una sensibilità in costante aumento su tutti e tre gli ambiti della sostenibilità: +33% sull’ambiente, +27% sul sociale, +67% sulla governance». Il riconoscimento non classifica le aziende, ma valorizza le prassi etiche ed economiche, con punteggi basati su 30 indicatori.

Marco Mantellassi di Manteco ha sottolineato: «È fondamentale essere un’azienda che produce utili, ma lo è anche essere trasparente», mentre Camilla Bianchi di Renco ha ricordato l’importanza del bilancio di sostenibilità per la reputazione internazionale. Luca Raffaele conclude: «Chi è attento ai temi ambientali, sociali e di governance alla fine va meglio di chi è guidato solo dal profitto».

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