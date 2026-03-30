Poste Italiane, Viareggio modello di logistica ecosostenibile
di R.S.
Il centro di recapito viareggino rappresenta un modello di distribuzione urbana ecosostenibile, grazie all’impiego di mezzi elettrici e soluzioni innovative
Poste Italiane rafforza il proprio impegno nella logistica sostenibile con una flotta di circa 30mila veicoli a basse emissioni, di cui oltre 6.200 completamente elettrici.
In questo contesto, Viareggio si distingue come esempio virtuoso: il centro di recapito cittadino rappresenta un modello di distribuzione urbana ecosostenibile, grazie all’impiego di mezzi elettrici e soluzioni innovative.
Il sistema consente di coniugare efficienza del servizio postale e riduzione dell’impatto ambientale, dimostrando come la transizione green possa essere applicata concretamente anche nella logistica quotidiana.
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