Volatili e mozziconi: a riciclare le sigarette ci pensa la natura

Alcune specie di uccelli hanno sviluppato un’abitudine insolita: inserire mozziconi di sigaretta nei propri nidi. Tra queste, i fringuelli di Darwin delle Galápagos, i ciuffolotti del Messico e i tordi bottacci della Nuova Zelanda sembrano aver adottato questo curioso “rituale” come parte della loro routine di nidificazione.

In Gran Bretagna, alcune specie arrivano persino a costruire nidi nei posacenere all’aperto, un comportamento che per anni ha lasciato gli studiosi perplessi.

Oggi, grazie agli studi dei ricercatori dell’Università di Lódz in Polonia, il mistero si è svelato: le tossine presenti nella nicotina agiscono come un repellente naturale contro parassiti come zecche, pulci e mosche. Così, i mozziconi non sono solo un ornamento insolito, ma un vero e proprio scudo per proteggere uova e pulcini dai predatori invisibili, trasformando un rifiuto umano in una risorsa difensiva per la natura.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.