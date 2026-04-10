Roma: confronto su rigenerazione urbana e futuro delle città sostenibili

A Roma si è tenuto un convegno al Senato dedicato alla rigenerazione urbana come strumento chiave per rendere le città più sostenibili, inclusive e resilienti, affrontando al tempo stesso il tema dell’emergenza abitativa.

L’incontro, intitolato “Comunicare l’abitare”, ha riunito istituzioni, professionisti e operatori del settore immobiliare per discutere nuove politiche urbane e soluzioni per il sistema casa in Italia. Al centro del dibattito, la necessità di recuperare il patrimonio edilizio esistente e accelerare l’approvazione di norme sulla rigenerazione urbana.

È emersa l’urgenza di aumentare l’offerta abitativa, oggi limitata nonostante la forte domanda, e di semplificare le procedure burocratiche, garantendo al tempo stesso inclusione sociale e tutela delle fasce più fragili.

Tra le proposte principali, l’istituzione di una cabina di regia nazionale sulla casa e la rigenerazione urbana per coordinare meglio interventi e risorse. È stato inoltre sottolineato il ruolo centrale della comunicazione e delle tecnologie digitali, inclusa l’intelligenza artificiale, per rendere i processi più trasparenti ed efficaci.

In sintesi, la rigenerazione urbana viene vista come una leva strategica non solo edilizia, ma anche sociale ed economica per il futuro delle città italiane.

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