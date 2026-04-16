Villa Borghese diventa green: quattro giorni tra sport, natura e sostenibilità

Dal 16 al 19 aprile Villa Borghese ospita il Villaggio per la Terra, iniziativa promossa da Earth Day Italia per celebrare la Giornata Mondiale della Terra.

Per quattro giorni, tra il Galoppatoio e la Terrazza del Pincio, sono previsti centinaia di eventi gratuiti dedicati a sport, ambiente e cultura, pensati per coinvolgere soprattutto giovani e famiglie.

Tema centrale dell’edizione è il futuro sostenibile: accanto alle attività sportive (oltre 30 discipline, incluse novità digitali e acquatiche), spazio anche all’educazione ambientale, con aree dedicate alla biodiversità e agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Non mancheranno musica e intrattenimento, con concerti e spettacoli dal vivo ogni giorno. L’obiettivo è unire divertimento e consapevolezza, trasformando uno dei luoghi simbolo di Roma in un laboratorio a cielo aperto sulla sostenibilità.

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