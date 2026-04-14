Arriva il detersivo in scatola che riduce la plastica e promuove il consumo sostenibile

“Soap” è un detersivo ecosostenibile ideato da Marco Borsani con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’uso di plastica nel settore della detergenza domestica. Il progetto nasce per contrastare il modello “usa e getta” dei tradizionali flaconi, proponendo un sistema più efficiente e sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico.

L’idea alla base è semplice: sostituire gran parte degli imballaggi plastici con una confezione in cartone che contiene il detersivo, da utilizzare con un flacone riutilizzabile. In questo modo si riduce fino all’89% la plastica monouso, limitando anche l’impatto legato al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.

Il sistema si basa sui principi delle 3R — ridurre, riusare e riciclare — e punta a promuovere un consumo più responsabile. Il flacone in plastica viene riutilizzato più volte per il ricarico, mentre il packaging in cartone è completamente riciclabile.

Il prodotto è realizzato dal Saponificio Luigi Chizzoni & C., che utilizza una formula di origine vegetale, biologica e non testata sugli animali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità della filiera.

Il progetto è venduto direttamente online dal produttore al consumatore, riducendo gli intermediari e i costi logistici. Attraverso il sito dedicato, gli utenti possono acquistare il prodotto e informarsi sul progetto, che punta a rendere la cura della casa più sostenibile e consapevole.

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