Romagna in Fiore 2026: la kermesse ecosostenibile di musica e comunità nei territori della rinascita

Torna per la sua terza edizione Romagna in Fiore 2026, la rassegna diffusa ed ecosostenibile ideata da Ravenna Festival nel 2024 per sostenere i territori colpiti dall’alluvione. In pochi anni, l’iniziativa è diventata uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, grazie alla sua capacità di unire cultura, ambiente e partecipazione locale.

Il programma 2026 si svolgerà nei fine settimana dall’1 al 24 maggio, con eventi pomeridiani distribuiti in nove località della Romagna. La rassegna torna in città già protagoniste come Modigliana, Faenza, Forlì e Ravenna, e si estende anche a nuovi centri tra cui Fontanelice, Cotignola, Santa Sofia, Bertinoro e l’area naturale del Rifugio Ca' Carnè presso Brisighella.

“Romagna in Fiore” si conferma così un progetto culturale che mette al centro il dialogo con le comunità e la valorizzazione dei territori, proponendo un modello di eventi sostenibili capaci di intrecciare musica, paesaggio e identità locali.

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