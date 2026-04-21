Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026: oltre 600 eventi per i dieci anni di ASviS

Dieci anni di impegno per la sostenibilità e uno sguardo sempre più globale: torna nel 2026 il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che celebra il suo decennale con un’edizione ricchissima di appuntamenti. Sono oltre 600 gli eventi in programma tra Italia ed estero, con un calendario in continuo aggiornamento fino al 30 aprile, a conferma di una manifestazione ormai centrale nel dibattito pubblico su ambiente, economia e società.

L’apertura è prevista il 6 maggio a Milano, nella sede di Borsa Italiana, con un focus su investimenti e politiche sostenibili in un contesto internazionale instabile e la presentazione del Rapporto di Primavera ASviS 2026, realizzato insieme al Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Due giorni dopo, l’8 maggio, il Festival farà tappa a Bruxelles presso il Comitato Economico e Sociale Europeo, con una riflessione sul ruolo dell’Unione Europea come leader globale della sostenibilità.

Il calendario italiano proseguirà l’11 maggio a Bologna, con un evento dedicato al tema della “città delle donne”, a ottant’anni dal primo voto femminile in Italia, mentre il 13 maggio a Parma si terrà la prima “Piazza sul futuro”, uno spazio di confronto per valorizzare il contributo delle nuove generazioni. Grande attenzione anche alla comunicazione e all’innovazione negli appuntamenti di Torino (14 e 15 maggio), ospitati al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove si discuterà anche di intelligenza artificiale e sostenibilità.

Tra le altre tappe, il 18 maggio al Politecnico di Bari si parlerà di innovazione tecnologica e sociale, con la presentazione di un database interattivo che raccoglie oltre 300 buone pratiche sostenibili. Il 20 maggio l’attenzione si sposterà all’Acquario di Genova, con un focus sul legame tra tutela ambientale ed economia, mentre la chiusura istituzionale è prevista il 22 maggio nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

Accanto agli eventi principali, il Festival propone anche iniziative culturali come “Africa Day: un concerto per l’Africa”, realizzato con Amref Health Africa, e momenti di riflessione sul ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile.

Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano gli “ASviS Talk Speciale Festival”, appuntamenti tematici trasmessi in streaming, e il rafforzamento della collaborazione con ANSA e RAI, che seguiranno il Festival con dirette, contenuti editoriali e iniziative dedicate. Torna anche “Voci sul futuro”, il format realizzato da ANSA e ASviS con il contributo della Compagnia Valdostana delle Acque, articolato in sette puntate dedicate ai grandi temi del presente: dall’intelligenza artificiale all’energia sostenibile, dal lavoro alla filosofia.

Non mancano infine podcast e campagne di sensibilizzazione, tra cui “Note di sostenibilità – Saremo il futuro” e “Teranga – il suono dello sviluppo”, con la partecipazione di Giobbe Covatta.

Per Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il decennale rappresenta «una chiamata alla responsabilità collettiva», mentre il direttore scientifico Enrico Giovannini avverte: senza un’accelerazione delle politiche pubbliche, il rischio è pagare un prezzo elevato nei prossimi anni, soprattutto sul fronte energetico e sociale.

Un’edizione speciale, dunque, che conferma il Festival come uno degli appuntamenti più rilevanti per promuovere una cultura della sostenibilità e costruire, attraverso il confronto, risposte concrete alle sfide del futuro.

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