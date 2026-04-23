Moda sostenibile e inclusione: “Gift of Colour” accende le periferie di Milano
di R.S.
Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani delle periferie milanesi in un percorso creativo che mette al centro la sostenibilità
Nel cuore del Fuorisalone, Milano guarda al futuro con “Gift of Colour”, un progetto che intreccia moda sostenibile, agricoltura urbana e inclusione sociale. L’iniziativa debutta all’Oasi Ca' Granda e porta la firma di Claudia Buccellato per Past Forward, in collaborazione con l’artista olandese Claudy Jongstra.
Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani delle periferie milanesi in un percorso creativo e formativo che mette al centro la sostenibilità. Dalla coltivazione di piante tintorie alla realizzazione di tessuti e capi etici, “Gift of Colour” propone un modello di moda che parte dalla terra e arriva al prodotto finito, valorizzando filiere locali e pratiche responsabili.
Non si tratta solo di design, ma di un’esperienza che unisce cultura, ambiente e comunità. I partecipanti diventano protagonisti di un processo che promuove competenze, consapevolezza e nuove opportunità, dimostrando come la moda possa essere anche uno strumento di inclusione e rigenerazione urbana.
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