Moda sostenibile e inclusione: “Gift of Colour” accende le periferie di Milano

Nel cuore del Fuorisalone, Milano guarda al futuro con “Gift of Colour”, un progetto che intreccia moda sostenibile, agricoltura urbana e inclusione sociale. L’iniziativa debutta all’Oasi Ca' Granda e porta la firma di Claudia Buccellato per Past Forward, in collaborazione con l’artista olandese Claudy Jongstra.

Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani delle periferie milanesi in un percorso creativo e formativo che mette al centro la sostenibilità. Dalla coltivazione di piante tintorie alla realizzazione di tessuti e capi etici, “Gift of Colour” propone un modello di moda che parte dalla terra e arriva al prodotto finito, valorizzando filiere locali e pratiche responsabili.

Non si tratta solo di design, ma di un’esperienza che unisce cultura, ambiente e comunità. I partecipanti diventano protagonisti di un processo che promuove competenze, consapevolezza e nuove opportunità, dimostrando come la moda possa essere anche uno strumento di inclusione e rigenerazione urbana.

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