Olbia, nasce AKRA Market: il nuovo spazio tra vintage, artigianato e sostenibilità

A Olbia prende vita AKRA Market, un nuovo progetto che unisce vintage, artigianato e sostenibilità, trasformando il concetto di mercatino in un vero e proprio “urban lab” dedicato alla creatività e al riuso consapevole.

Non si tratta - scrive olbia.it - di un semplice mercato, ma di uno spazio d’incontro e condivisione dove il passato dialoga con il presente attraverso oggetti, idee e pratiche sostenibili. L’obiettivo è costruire una comunità attenta all’ambiente, promuovendo eventi mensili dedicati al riutilizzo, all’artigianato e a uno stile di vita più responsabile.

Il nome “AKRA” richiama il greco antico Ákra (ἄκρα), che significa “punta”, “promontorio” o “luogo elevato”. Un riferimento simbolico che evoca un punto di incontro e osservazione, simile a un’acropoli moderna: uno spazio stabile e riconoscibile dove culture e persone si incontrano, con un richiamo anche alla solidità e all’identità della terra sarda.

Le ideatrici del progetto, Sonia Ripamonti e Teresa Putzu, spiegano che la missione si basa su tre pilastri principali: ridurre gli sprechi attraverso il second hand, valorizzare l’artigianato locale come alternativa alla produzione industriale e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale nella comunità.

La sede dell’iniziativa saranno le storiche Casermette di via Mameli 48, recentemente riqualificate. Uno spazio che, secondo le organizzatrici, risponde alla mancanza di luoghi dedicati a eventi culturali e creativi nel centro città. La posizione, strategica anche per i flussi turistici, punta a diventare un punto di riferimento stabile per chi vuole scoprire l’identità artigianale del territorio.

L’ambizione è quella di trasformare AKRA Market in un appuntamento fisso mensile, seguendo il modello di molte grandi città europee, dove i mercati creativi rappresentano il cuore pulsante della vita urbana.

Il progetto coinvolge inoltre una rete di enti e associazioni, tra cui CNA e Confcommercio, insieme a realtà culturali come Mediterrarte, Inoghe e Core, oltre a collaborazioni con l’Agenzia di Eventi Special Occasion Services e lo store The Green Life, già attivo a Olbia nella promozione di stili di vita sostenibili.

La prima edizione si terrà il 2 e 3 maggio e offrirà un programma variegato: un mercato vintage e second hand con oggetti unici, spazi dedicati ad artigiani e artisti locali, laboratori creativi, un’area food con prodotti del territorio e momenti di socialità, oltre a esposizioni artistiche, musica live e DJ set.

AKRA Market si propone così come un nuovo punto di riferimento per la città, dove sostenibilità, creatività e comunità si intrecciano in un unico spazio culturale e urbano.

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