Feltre accelera sulla sostenibilità: illuminazione LED, meno consumi e città più sicura

A Feltre la transizione verso una città più efficiente e sostenibile passa anche dalla luce pubblica. Negli ultimi due anni, il Comune ha avviato un profondo intervento di rinnovamento della rete di illuminazione urbana, ottenendo una riduzione significativa dei guasti e un taglio dei consumi energetici pari a circa il 55%.

Il progetto, affidato a City Green Light nell’ambito della Convenzione Consip – Servizio Luce, è attivo dal 1° gennaio 2024 con un contratto della durata di nove anni. L’intervento ha portato alla realizzazione di un’infrastruttura moderna, capace di adattarsi in tempo reale alle esigenze della città e di valorizzare al tempo stesso il patrimonio urbano.

L’operazione - scrive qdpnews.it - si inserisce in un piano di investimenti superiore al milione di euro e segue un modello gestionale di tipo ESCO, che integra fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, manutenzione programmata e straordinaria, sistemi di telecontrollo e servizi avanzati di energy management.

La sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, ha sottolineato come la città partisse da una situazione critica, con impianti obsoleti e numerose inefficienze. La sostituzione di quasi 3.000 punti luce e l’introduzione del telecontrollo hanno rappresentato un cambio di passo decisivo. Il contratto, ha spiegato, è pensato sul medio periodo: al termine dei nove anni, l’impianto tornerà al Comune, che potrà beneficiare pienamente dei risparmi generati. Nel frattempo, la diminuzione delle segnalazioni conferma il miglioramento del servizio, mentre sono già previsti nuovi interventi per ulteriori ammodernamenti.

Il cuore dell’intervento è stato l’installazione di oltre 3.100 corpi illuminanti a LED di ultima generazione. Questa tecnologia ha permesso non solo di ridurre drasticamente i consumi, ma anche di abbattere le emissioni: circa 187 tonnellate di CO₂ in meno ogni anno. L’energia utilizzata, certificata da fonti rinnovabili, rafforza il percorso della città verso la transizione ecologica.

Un altro dato significativo riguarda l’efficienza del servizio: le segnalazioni di guasti sono passate da 675 nel primo anno a 296 nell’ultimo rilevamento, con un calo di circa il 56%. Un risultato attribuito a un sistema di monitoraggio continuo e manutenzione preventiva che consente di intervenire prima che i problemi diventino disservizi.

A supporto del sistema è attivo un call center 24 ore su 24, insieme a servizi di pronto intervento e gestione dei sinistri, oltre all’aggiornamento costante dell’anagrafica tecnica degli impianti. Questo approccio rende l’illuminazione pubblica non solo più efficiente, ma anche più affidabile e sicura per i cittadini.

Secondo City Green Light, il modello adottato trasforma l’illuminazione urbana in un vero asset strategico per la città, integrando tecnologia e manutenzione programmata per migliorare la qualità del servizio pubblico.

Gli investimenti complessivi includono circa 850.000 euro per l’efficientamento energetico, 150.000 euro per l’innovazione tecnologica e 290.000 euro per la messa a norma degli impianti. Nei prossimi mesi è prevista anche la progettazione del rifacimento completo delle reti in alcune aree strategiche della città, dove le infrastrutture risultano ormai obsolete.

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