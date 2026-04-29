Fiscalità ambientale e futuro: la sostenibilità passa anche dalle tasse

La sostenibilità entra al centro delle politiche pubbliche anche attraverso la leva fiscale. Con la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, la tutela dell’ambiente diventa un dovere verso le generazioni future, rafforzando il principio di equità intergenerazionale.

In questo quadro, scrive il Sole24ore si inserisce la Valutazione di impatto generazionale (Vig), che impone di misurare gli effetti delle norme nel lungo periodo, considerando dimensioni ambientali, sociali e finanziarie. Non riguarda solo i giovani di oggi, ma tutte le generazioni future.

La fiscalità ambientale assume così un ruolo chiave: da un lato scoraggia comportamenti dannosi (inquinamento, sprechi), dall’altro incentiva pratiche sostenibili come riciclo ed economia circolare. In questo doppio ruolo, contribuisce sia a “internalizzare” i costi ambientali sia a sostenere una transizione ecologica più equa ed efficiente.

In sintesi, il sistema tributario diventa uno strumento strategico per riequilibrare il rapporto tra economia e ambiente, superando una visione puramente antropocentrica e promuovendo un modello di sviluppo più responsabile e duraturo.

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