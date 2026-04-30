Bari accelera sulla mobilità sostenibile: il Gran Premio storico diventa laboratorio green

A Bari, la rievocazione del Gran Premio di Bari si rinnova in chiave ambientale, trasformandosi in un’occasione di confronto sulla mobilità urbana sostenibile. Accanto all’evento automobilistico, il Teatro Margherita ha ospitato un incontro dedicato alle sfide e alle opportunità di un sistema di trasporti più ecologico.

Promossa da Old Cars Club insieme a Volvo e CODACONS Puglia, l’iniziativa ha riunito istituzioni, esperti e imprese per discutere soluzioni orientate a sicurezza, innovazione e riduzione dell’impatto ambientale.

Il messaggio è chiaro: anche eventi legati ai motori possono diventare piattaforme per promuovere una nuova cultura della mobilità, più attenta all’ambiente e alla qualità della vita urbana. Bari si propone così come un laboratorio di transizione, dove tradizione e sostenibilità possono convivere e generare nuovi modelli per le città del futuro.

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