Calcio e sostenibilità: la UEFA sigla una collaborazione con il Gruppo Schwarz

La UEFA rafforza il proprio impegno su sostenibilità e responsabilità sociale con una nuova partnership strategica con il Gruppo Schwarz, proprietario dei marchi Lidl e PreZero.

L’accordo punta a promuovere alimentazione consapevole, sport di base ed economia circolare nel calcio europeo, rafforzando programmi come “Take Care Nutrition” e “Circular Economy”. Lidl avrà un ruolo centrale nelle iniziative educative e giovanili, sostenendo progetti che uniscono attività fisica e corretti stili alimentari, anche attraverso una nuova piattaforma digitale per il calcio nelle scuole.

Parallelamente, PreZero supporterà la UEFA nello sviluppo di soluzioni sostenibili per competizioni e stadi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del sistema calcio.

La partnership si estende anche alle sponsorizzazioni: Lidl diventa partner delle competizioni per nazionali maschili fino al 2030, inclusi gli Europei UEFA Euro 2028, confermando la crescente integrazione tra sport, sostenibilità e impegno sociale.

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