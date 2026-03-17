Settimana della sostenibilità: imprese avanti nelle strategie, indietro nella misurazione
di R.S.
Al centro del confronto i dati elaborati dalla piattaforma Open-es, che analizza circa 1.500 aziende venete
Si apre la quinta edizione della Settimana della Sostenibilità, promossa da Confindustria Veneto Est, in programma dal 17 al 20 marzo a Mogliano Veneto. L’iniziativa riunisce imprese, istituzioni e ricerca per discutere opportunità e sfide della transizione sostenibile.
Al centro del confronto i dati elaborati dalla piattaforma Open-es, che analizza circa 1.500 aziende venete. Ne emerge un sistema produttivo con buone capacità organizzative nella gestione della sostenibilità, ma ancora in difficoltà nel misurare le performance e trasformare gli impegni in piani concreti.
I risultati migliori riguardano l’ambito sociale e l’innovazione digitale, con alti livelli di attenzione a sicurezza sul lavoro, gestione delle risorse umane e sviluppo delle competenze. Sul fronte ambientale, le imprese mostrano performance sopra la media nazionale, soprattutto in efficienza energetica ed economia circolare.
Resta però un limite diffuso: la scarsa capacità di monitorare e rendicontare in modo sistematico i dati, elemento chiave per rendere efficace e misurabile la transizione sostenibile.
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