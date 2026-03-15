Ecosostenibilità

Cina accelera sullo sviluppo sostenibile nel prossimo quinquennio

di R.S.

38 sec

Il Paese continuerà a proteggere cielo, terra e acqua, potenziando la prevenzione e il controllo dell’inquinamento in settori e regioni chiave

Cina accelera sullo sviluppo sostenibile nel prossimo quinquennio
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La Cina punta a rafforzare lo sviluppo sostenibile nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di armonizzare crescita economica e tutela ambientale. Lo ha dichiarato Liu Rihong durante il China Economic Roundtable organizzato da Xinhua.

Il Paese continuerà a proteggere cielo, terra e acqua, potenziando la prevenzione e il controllo dell’inquinamento in settori e regioni chiave. Sarà incrementata la quota di energie rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica e nucleare) e sviluppate nuove basi di energia pulita.

Industria, edilizia, trasporti ed energia accelereranno la transizione ecologica e la riduzione delle emissioni di carbonio. Previsti anche miglioramenti nel mercato delle quote di emissione e nella gestione dell’impronta di carbonio, insieme a iniziative per promuovere uno stile di vita sostenibile in tutta la società.

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