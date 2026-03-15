Cina accelera sullo sviluppo sostenibile nel prossimo quinquennio

La Cina punta a rafforzare lo sviluppo sostenibile nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di armonizzare crescita economica e tutela ambientale. Lo ha dichiarato Liu Rihong durante il China Economic Roundtable organizzato da Xinhua.

Il Paese continuerà a proteggere cielo, terra e acqua, potenziando la prevenzione e il controllo dell’inquinamento in settori e regioni chiave. Sarà incrementata la quota di energie rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica e nucleare) e sviluppate nuove basi di energia pulita.

Industria, edilizia, trasporti ed energia accelereranno la transizione ecologica e la riduzione delle emissioni di carbonio. Previsti anche miglioramenti nel mercato delle quote di emissione e nella gestione dell’impronta di carbonio, insieme a iniziative per promuovere uno stile di vita sostenibile in tutta la società.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.