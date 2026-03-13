Italian Design Day in Messico: estetica, sostenibilità e rigenerazione

La decima edizione dell’Italian Design Day si è svolta a Città del Messico, ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura. L’iniziativa, dedicata alla promozione del design italiano nel mondo, ha avuto come tema centrale “RE-DESIGN. Rigenerare spazi, oggetti, idee, relazioni”, enfatizzando l’importanza della rigenerazione come leva per la sostenibilità culturale.

L’ambasciatore d’Italia in Messico, Alessandro Modiano, ha aperto la serata sottolineando come l’evento rappresenti sia un valore culturale sia uno strumento di promozione economica. “L’estetica deve procedere di pari passo con l’ecologia: non riguarda solo la bellezza o la progettazione industriale, ma anche la sostenibilità”, ha affermato. Modiano ha poi ricordato le radici culturali italiane, fondate sulla capacità di reinterpretare l’eredità storica trasformandola in motore di contemporaneità.

Protagonista della manifestazione è stato il designer David Dolcini, ambasciatore del design italiano, che ha presentato una mostra dedicata al rapporto tra creazione e tempo. L’ambasciatore ha infine elogiato il Messico come palcoscenico ideale per il design italiano, grazie al forte legame della nazione con il patrimonio artistico e artigianale.