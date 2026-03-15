Architettura sostenibile: Milano guida l’Italia per edifici certificati LEED

Milano è la città italiana con il maggior numero di edifici certificati LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), lo standard internazionale per la sostenibilità degli edifici. Lo rileva un’analisi di Ollum basata sul database USGBC.

Nel capoluogo lombardo risultano 303 edifici certificati, seguiti da Roma (104) e Trento (34). Torino e Bologna ne contano 27 ciascuna, mentre Venezia conferma la diffusione crescente degli standard verdi nel settore edilizio italiano.

Milano si distingue anche per la qualità delle certificazioni: il 64% degli edifici ha ottenuto il livello Gold, il 28% il livello Platinum, mentre Silver e Certified rappresentano rispettivamente circa il 6% e il 2% del totale.

La certificazione LEED valuta efficienza energetica, uso dei materiali, gestione delle risorse idriche e qualità interna degli spazi. “I dati mostrano come alcune città italiane stiano diventando laboratori di innovazione nell’edilizia sostenibile,” commenta Saverio Lapini. “Le certificazioni indicano una crescente attenzione a edifici efficienti, con minori consumi e migliori prestazioni ambientali, ormai centrali per investitori e sviluppatori.”