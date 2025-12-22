Piano Mattei, Cdp finanzia principale impianto fotovoltaico africano

CDP ha stanziato 110 milioni di euro per finanziare la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico africano, situato nel governatorato di Assuan, nell’Egitto meridionale. L’iniziativa, prima operazione nell’ambito del Plafond Africa – il nuovo strumento promosso dal governo italiano nell’ambito del Piano Mattei – prevede la costruzione di un impianto da 1.000 MW, integrato con un sistema di accumulo da 600 MWh, e la sua successiva gestione.

Le risorse saranno messe a disposizione per Abydos For Renewable Energy Company, società attiva nelle energie rinnovabili e controllata indirettamente da Amea Power Ltd e Kyuden International Corporation, consolidando così la cooperazione italiana nello sviluppo delle infrastrutture energetiche sostenibili in Africa.

