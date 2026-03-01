Mobilità sostenibile, il Gpl resta una soluzione immediata e accessibile

Nel percorso verso una mobilità più green, il Gpl si conferma un’alternativa concreta e già disponibile. In Italia sono circa tre milioni gli automobilisti che lo utilizzano, attratti da costi ridotti e minori emissioni rispetto a benzina e diesel.

Composto principalmente da propano e butano, il Gas di petrolio liquefatto consente di tagliare le emissioni di CO₂ fino al 15-20% e di ridurre ossidi di azoto e particolato. Inoltre non è tossico e non inquina suolo e falde acquifere.

Il Gpl rappresenta anche un’opportunità per svecchiare il parco auto circolante: molte vetture più datate possono essere convertite con una spesa contenuta, migliorando l’impatto ambientale senza acquistare un’auto nuova.

Accanto ai vantaggi ecologici, restano quelli economici: carburante meno caro, agevolazioni fiscali e una rete capillare di oltre 4.000 distributori in Italia. Una soluzione ponte, dunque, tra tradizione e transizione elettrica.

