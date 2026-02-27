Legambiente: sei milioni di italiani vivono in siti da bonificare
di R.S.
Il mercato globale delle tecnologie green potrebbe valere 2mila miliardi di dollari entro il 2035
Secondo il Libro bianco “Un Clean industrial deal made in Italy” di Legambiente, l’Europa è nel pieno di una trasformazione industriale tra tensioni geopolitiche e ritorno alle fonti fossili in alcune aree del mondo. Il Clean Industrial Deal della Commissione europea, in continuità con il Green Deal, punta a rafforzare decarbonizzazione, tecnologie pulite ed economia circolare per rendere l’industria più competitiva e climatically neutra.
Il mercato globale delle tecnologie green potrebbe valere 2mila miliardi di dollari entro il 2035. Nonostante costi energetici elevati e incertezza economica, nove imprese europee su dieci stanno già investendo per ridurre le emissioni, come evidenzia la Banca europea per gli investimenti. Tra i principali ostacoli pesano burocrazia e caro energia.
In Italia il ritardo industriale si lega alla mancanza di politiche di riconversione, soprattutto in settori come siderurgia e automotive. La transizione verso forni elettrici e idrogeno verde è indicata come passaggio chiave, insieme allo sviluppo di bioeconomia e riciclo.
Il nodo ambientale resta centrale: nel Paese ci sono 42 siti industriali da bonificare dove vivono circa sei milioni di persone, pari al 10% della popolazione. Sul fronte energetico, nel 2025 sono stati installati 7,2 GW di rinnovabili, ma per centrare i target 2030 serviranno oltre 11 GW l’anno.
Legambiente propone 30 misure per accelerare rinnovabili, semplificazioni autorizzative, bonifiche e sostegno alla decarbonizzazione, con l’obiettivo di costruire una politica industriale fondata su innovazione, occupazione green e riduzione dei costi energetici.
