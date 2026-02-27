Legambiente: sei milioni di italiani vivono in siti da bonificare

Secondo il Libro bianco “Un Clean industrial deal made in Italy” di Legambiente, l’Europa è nel pieno di una trasformazione industriale tra tensioni geopolitiche e ritorno alle fonti fossili in alcune aree del mondo. Il Clean Industrial Deal della Commissione europea, in continuità con il Green Deal, punta a rafforzare decarbonizzazione, tecnologie pulite ed economia circolare per rendere l’industria più competitiva e climatically neutra.

Il mercato globale delle tecnologie green potrebbe valere 2mila miliardi di dollari entro il 2035. Nonostante costi energetici elevati e incertezza economica, nove imprese europee su dieci stanno già investendo per ridurre le emissioni, come evidenzia la Banca europea per gli investimenti. Tra i principali ostacoli pesano burocrazia e caro energia.

In Italia il ritardo industriale si lega alla mancanza di politiche di riconversione, soprattutto in settori come siderurgia e automotive. La transizione verso forni elettrici e idrogeno verde è indicata come passaggio chiave, insieme allo sviluppo di bioeconomia e riciclo.

Il nodo ambientale resta centrale: nel Paese ci sono 42 siti industriali da bonificare dove vivono circa sei milioni di persone, pari al 10% della popolazione. Sul fronte energetico, nel 2025 sono stati installati 7,2 GW di rinnovabili, ma per centrare i target 2030 serviranno oltre 11 GW l’anno.

Legambiente propone 30 misure per accelerare rinnovabili, semplificazioni autorizzative, bonifiche e sostegno alla decarbonizzazione, con l’obiettivo di costruire una politica industriale fondata su innovazione, occupazione green e riduzione dei costi energetici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.