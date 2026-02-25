Sanremo 2026: sostenibilità in scena tra musica, radio e digitale

A Sanremo 2026 debutta l’ASviS Live del People & Planet Lab, il primo appuntamento dedicato alle partnership per lo sviluppo sostenibile, promosso da ASviS, Rai Radio e TIM. L’iniziativa punta a trasformare gli SDGs in azioni concrete, coinvolgendo i giovani attraverso musica, radio, digitale ed esperienze educative.

Giulio Lo Iacono, segretario generale di ASviS, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “La musica può avere un ruolo trainante, emotivo e narrativo: da Celentano a Tananai, da Cristicchi a Mannoia, le canzoni raccontano temi sociali e ambientali”. Marco Caputo di Radio Rai ha evidenziato come radio e podcast possano creare un legame diretto con il pubblico, annunciando anche un premio per il testo più ispirato alla sostenibilità assegnato dai giovani.

Mariano Tredicini di TIM ha richiamato all’uso consapevole dei social e dell’intelligenza artificiale: il progetto “Rompi la bolla” mira a fornire strumenti per navigare la complessità del digitale, evitando l’isolamento informativo. Sul fronte educativo, Mauro Lanteri di Intercultura ha ricordato l’importanza delle esperienze internazionali dei giovani, che “seminano un bagaglio di conoscenze che dura tutta la vita”.

Silvia Calandrelli di Rai per la Sostenibilità ha evidenziato il ruolo del servizio pubblico nel fornire contenuti scientificamente verificati e contrastare le fake news, mentre Alessandra De Marco della Presidenza del Consiglio ha parlato del supporto alle campagne istituzionali e di comunicazione per sensibilizzare sui temi della sostenibilità.

Il contributo della società civile e del terzo settore è emerso dalle parole di Andrea Farinet di Fondazione Pubblicità Progresso e Clara Pogliani, che hanno mostrato come iniziative civiche e campagne sociali possano mobilitare cittadini e comunità attorno a politiche ambientali e sociali condivise.

A conclusione dell’incontro, è stato annunciato il premio per la canzone più ispirata alla sostenibilità del Festival, promosso da ASviS e Radio Rai. La critica Marta Tripodi ha anticipato possibili vincitori: Ditonellapiaga per l’uguaglianza di genere, Dargen D’Amico per ambiente e intelligenza artificiale, e Sayf per l’ironica riflessione sulle alluvioni italiane.

