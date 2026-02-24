Premio Pimby Green 2026: aperte le candidature per la settima edizione

Sono ufficialmente aperte le candidature al premio “Pimby Green 2026”, promosso da Assoambiente, l’associazione che rappresenta le imprese attive nei settori dell’igiene urbana, del riciclo e recupero dei rifiuti, dell’economia circolare, dello smaltimento e delle bonifiche ambientali.

Giunto alla sua settima edizione, il premio nasce con l’obiettivo di superare l’approccio “Nimby” (Not In My Back Yard), spesso causa di resistenze verso opere strategiche per il territorio, per promuovere invece la visione “Pimby” (Please In My Back Yard). Un cambio di prospettiva che punta a valorizzare infrastrutture di qualità, riconoscendone l’impatto positivo sotto il profilo ambientale, economico e occupazionale.

Il presidente di Assoambiente, Chicco Testa, sottolinea che l’iniziativa intende premiare amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti dell’informazione che si siano distinti nei settori dell’energia, della gestione dei rifiuti e delle trasformazioni del territorio, contribuendo alla diffusione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Restano tre le categorie previste dal bando, alle quali possono candidarsi pubbliche amministrazioni, aziende e giornalisti: “Realizzazione di infrastrutture tecnologicamente avanzate”, “Coinvolgimento positivo e responsabile dei cittadini” e “Informazione trasparente e scientifica”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.