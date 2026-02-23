Italia ai primi posti in Europa per innovazione ecosostenibile

L’Italia si conferma tra i Paesi leader in Europa per innovazione ecosostenibile. Secondo il rapporto “Competitivi perché sostenibili” realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, il Paese è tra i primi tre in Europa per numero di brevetti green e terzo per quota di imprese con brevetti ambientali (16,5 ogni 1.000), dietro solo a Germania e Austria.

Tra il 2012 e il 2022 la brevettazione verde è cresciuta del 44,4%, anche se resta il divario con Germania e Francia. I settori più dinamici sono la mobilità sostenibile (31% dei brevetti legati alla mitigazione climatica), l’efficienza energetica nell’edilizia, la gestione di rifiuti e acque reflue e le telecomunicazioni per il clima, cresciute del 270% nell’ultimo decennio.

La mappa dell’innovazione mostra però un’Italia a due velocità: la spinta arriva soprattutto da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, con il manifatturiero che rappresenta il 59% dei brevetti green. Seguono ricerca scientifica (18,8%) e comparti digitali e informatici.

La sostenibilità si traduce anche in migliori performance economiche: le imprese green registrano un fatturato medio quasi nove volte superiore rispetto alle altre (382 milioni contro 41), maggiore produttività, più export e una forza lavoro più qualificata.

Per il presidente di Symbola, Ermete Realacci, serve ora un “salto di scala” negli investimenti in ricerca e trasferimento tecnologico. Nella prefazione del rapporto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che la competitività europea passa dall’abbandono dei combustibili fossili e dalla transizione energetica.

Tra il 2019 e il 2024 sono state 578.450 le imprese italiane che hanno realizzato eco-investimenti (38,7% del totale): segnale di un sistema produttivo in movimento, dove sostenibilità e competitività sono sempre più intrecciate.

