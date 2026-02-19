Terre di Pisa verso la certificazione internazionale: sostenibilità e accessibilità al centro del progetto

È ufficialmente partito il percorso per rendere Terre di Pisa una destinazione turistica sostenibile e accessibile, in linea con gli standard del Global Sustainable Tourism Council. Il progetto, presentato il 19 febbraio all’Auditorium ‘Rino Ricci’ della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, coinvolge imprese turistiche e agroalimentari, amministrazioni locali, associazioni e operatori del territorio, puntando a coniugare crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.

L’iniziativa si propone di rafforzare la competitività delle imprese locali, migliorare il posizionamento internazionale e facilitare l’accesso a strumenti finanziari legati alla transizione sostenibile. Particolare attenzione è riservata all’accessibilità universale, con la mappatura dei servizi e l’uso di strumenti digitali inclusivi per ampliare la fruizione turistica.

Secondo il presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini, il progetto rappresenta un salto di qualità: “Non si tratta più solo di promozione, ma di un modello di sviluppo basato su sostenibilità e accessibilità come scelte strategiche e strutturali”. L’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, ha sottolineato come la responsabilità della sostenibilità sia condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini, per costruire un futuro più giusto e competitivo.

Il convegno ha previsto interventi di esperti del settore, tra cui testimonianze di esperienze nazionali di successo e il progetto di accessibilità dei monumenti di Piazza dei Miracoli, esempio concreto di integrazione tra valorizzazione culturale e inclusione. Nei prossimi mesi il percorso coinvolgerà progressivamente gli operatori locali, consolidando Terre di Pisa come destinazione internazionale sostenibile, accessibile e competitiva.

