Università di Pavia premiata per la sostenibilità: OSA entra tra le buone pratiche nazionali

L’Università di Pavia si distingue a livello nazionale nel campo dello sviluppo sostenibile: l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha inserito il progetto OSA – Office for Sustainable Actions nel Rapporto “Le buone pratiche dei territori 2025/2026”, riconoscendolo come modello di eccellenza per un’Italia più sostenibile.

Il Rapporto ASviS raccoglie 216 esperienze provenienti da tutto il Paese, selezionate per la capacità di tradurre concretamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in azioni misurabili a livello locale, spaziando dall’innovazione sociale a quella ambientale e istituzionale.

OSA si distingue per il suo approccio integrato, capace di unire ricerca, impatto locale e coinvolgimento della comunità accademica. La struttura promuove sinergie tra Dipartimenti, uffici amministrativi e studenti, incoraggiando comportamenti sostenibili e azioni concrete a favore dell’ambiente.

Il riconoscimento testimonia il valore di un modello replicabile, che contribuisce a costruire percorsi di sostenibilità radicati nei territori e favorisce l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso iniziative pratiche e partecipative.

