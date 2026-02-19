5G sostenibile: smart network riducono consumi, emissioni e costi nelle imprese

Il 5G sostenibile si fa strada grazie a reti intelligenti e piattaforme virtualizzate che riducono consumi, emissioni e spazio occupato, semplificando l’adozione nelle aziende. Funzioni come lo sleep mode evoluto, architetture cell-free Mimo e superfici intelligenti Ris ottimizzano l’energia delle stazioni radio e dei terminali, mentre il modello Eeio dimostra l’impatto positivo a cascata su 33 settori produttivi, tra cui servizi finanziari e IT.

Le reti private diventano più compatte grazie a soluzioni come il Network in a Server di Samsung, che consolida core, Ran, trasporto e AI in un unico server, riducendo ingombro e consumo. L’integrazione di AI locale e calcolo edge abbassa latenza e garantisce sicurezza dei dati, permettendo applicazioni industriali avanzate come videoanalisi e sensing integrato.

L’innovazione combinata di virtualizzazione, AI e architetture leggere rende il 5G più efficiente, sostenibile e agile, favorendo la diffusione nelle imprese e migliorando produttività e costi operativi.

