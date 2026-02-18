Empolese-Valdelsa, boom dei 'fontanelli': 7 milioni di litri erogati nel 2025 e quasi 2 milioni di euro risparmiati

Nel 2025 i 19 'fontanelli' attivi nell’Empolese-Valdelsa, nell’ambito del progetto “Acqua ad Alta Qualità” promosso da Acque SpA insieme all’Autorità Idrica Toscana e ai Comuni, hanno erogato oltre 7,2 milioni di litri di acqua di rete, contribuendo a ridurre significativamente l’uso di bottiglie di plastica monouso. Grazie a questa iniziativa, sono state evitate circa 4,8 milioni di bottiglie, pari a 169 tonnellate di plastica e a circa 1.211 tonnellate di CO₂, un quantitativo paragonabile alle emissioni annue di circa 840 automobili.

L’impatto positivo riguarda anche l’economia delle famiglie: il consumo dell’acqua dei 'fontanelli' ha generato un risparmio complessivo stimato in circa 1,9 milioni di euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia. Gli impianti più utilizzati sono stati quelli di Certaldo, Empoli zona sportiva e Fucecchio, con frequenti accessi anche a Castelfiorentino, Sovigliana e Montespertoli.

L’acqua distribuita dai 'fontanelli' è trattata con raggi ultravioletti per migliorarne il gusto senza alterarne le proprietà chimico-fisiche, garantendo sicurezza e qualità pari a quella delle abitazioni. Il progetto punta a diffondere un modello di consumo più consapevole, combinando benefici ambientali, economici e sociali, e proseguirà con nuove installazioni e ammodernamenti per ampliare ulteriormente i risultati raggiunti.