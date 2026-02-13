Potenza: ospedale San Carlo, efficienza energetica e sostenibilità diventano realtà con le microturbine Ansaldo

L'ospedale San Carlo di Potenza punta a diventare un modello nazionale di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica grazie a un nuovo impianto di cogenerazione del valore di 6,6 milioni di euro, finanziato nell'ambito del Poc Basilicata 2014-2020.

Il progetto prevede l’installazione di una centrale tecnologica avanzata con dieci microturbine modulari Ansaldo ad alto rendimento, in grado di produrre simultaneamente energia elettrica e calore con un’efficienza superiore all’80%. L’impianto ridurrà le emissioni in atmosfera, diminuirà la dipendenza dai combustibili fossili e garantirà continuità operativa alla struttura.

Secondo l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, l’intervento rappresenta un esempio concreto di come le politiche energetiche possano migliorare la qualità dei servizi pubblici, trasformando un ospedale energivoro in una struttura capace di autoprodurre energia pulita e ottimizzare la spesa pubblica.

Il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera, evidenzia che la modularità delle turbine consentirà un risparmio annuale stimato di circa un milione di euro, risorse che potranno essere reinvestite in innovazione clinica e servizi sanitari. L’impianto utilizzerà il recupero termico per produrre acqua surriscaldata a 130° C, destinata al teleriscaldamento ospedaliero, e già oggi è predisposto per la futura evoluzione verso la trigenerazione, che permetterà anche la produzione di energia frigorifera per la climatizzazione estiva.

