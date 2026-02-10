Sostenibilità: Istituto Nazionale Tributaristi aderisce a 'M'illumino di meno 2026'

L’Istituto nazionale tributaristi (Int) aderisce anche nel 2026 all’iniziativa “M’illumino di Meno”, giunta alla XXII edizione, promuovendo la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e sostenendo la campagna radiofonica Caterpillar su Rai Radio2.

Lunedì 16 febbraio, alle ore 18, gli studi dei tributaristi Int spegneranno luci e dispositivi elettronici non essenziali come segnale concreto di attenzione al tema energetico. Un gesto simbolico ma significativo, spiegano dall’Istituto, per richiamare l’urgenza della consapevolezza energetica in un contesto segnato da conflitti internazionali e da una riduzione degli investimenti nella transizione ecologica.

Il presidente nazionale Riccardo Alemanno ha ribadito l’importanza di partecipare attivamente all’iniziativa, invitando colleghe e colleghi ad aderire per non dimenticare il valore vitale della sostenibilità e della responsabilità individuale e collettiva nelle scelte quotidiane.

