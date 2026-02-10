Cinisello Balsamo: la scuola del Parco Nord è la più sostenibile d'Italia

Il campus del Parco Nord di Cinisello Balsamo si conferma il più grande progetto di riqualificazione energetico-ambientale in ambito scolastico in Italia e uno dei più rilevanti in Europa, trasformandosi in una scuola completamente decarbonizzata e laboratorio permanente di transizione ecologica. Alla presentazione ufficiale ha partecipato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a sottolineare l’importanza di un intervento che cambia il modo di concepire gli spazi in cui crescono le nuove generazioni. Il campus accoglie circa 5.000 studenti e oltre 6.000 persone ogni giorno e, grazie alla riqualificazione avviata nel 2017 da Carbotermo in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, riduce drasticamente consumi energetici, elimina l’uso di combustibili fossili e abbassa le emissioni climalteranti. Il progetto interviene su tre direttrici principali: efficienza energetica degli edifici con isolamento termico, 9.000 mq di tetti verdi e oltre 6.300 corpi illuminanti a LED; autonomia energetica con potenziamento fotovoltaico, climatizzazione ad alta efficienza e impianto a biomasse da 2 MW collegato a una rete di teleriscaldamento che ha azzerato il gas metano; cultura della sostenibilità con monitoraggio in tempo reale dei dati, infrastrutture per la mobilità sostenibile e spazi didattici per l’educazione ambientale. I risultati sono impressionanti: riduzione del 94% delle emissioni di CO₂ equivalente, miglioramento energetico degli edifici dalla classe G alla A4 e risparmio di oltre 2.500 MWh all’anno, con tetti verdi e gestione delle acque a beneficio del microclima urbano. Oltre ai numeri, il Parco Nord rappresenta un laboratorio educativo permanente, un modello replicabile che unisce innovazione, sostenibilità e formazione delle nuove generazioni, dimostrando come una scuola possa diventare motore di cambiamento culturale e sociale.

