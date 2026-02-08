Sostenibilità nei mercati emergenti: Cile leader, Est Europa in crescita

La sostenibilità è sempre più decisiva per valutare la solidità di lungo periodo dei Paesi emergenti. Nel Sustainability ranking semestrale di Dpam, il Cile si conferma al primo posto, davanti a Repubblica Ceca e Polonia.

La classifica analizza 84 economie emergenti sulla base di oltre 50 indicatori ambientali, sociali e istituzionali, usando dati di ONU, Banca Mondiale, FMI e ONG internazionali. Nell’ultimo aggiornamento il Cile sale a 76/100, la Repubblica Ceca resta stabile a 75/100, mentre la Polonia cresce fino a 75/100.

Buoni segnali anche da Costa Rica e Albania, entrambe in netto miglioramento. Il report conferma così che, accanto al potenziale demografico ed economico, la qualità della governance e della sostenibilità sta diventando un fattore chiave per distinguere i Paesi emergenti più solidi.

