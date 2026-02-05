Carrara: contro lo spreco alimentare, opuscolo educativo nelle scuole

In occasione della tredicesima Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, il Comune di Carrara e Cirfood lanciano un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli alunni che usufruiscono della mensa scolastica. Durante il pasto verrà distribuito un opuscolo informativo, pensato per essere letto in classe e poi condiviso a casa, con l’obiettivo di coinvolgere anche le famiglie sui temi della sostenibilità e del consumo consapevole.

Nel corso della giornata, agli studenti sarà inoltre servito un piatto preparato secondo procedure anti-spreco, per mostrare in modo concreto come sia possibile ridurre gli scarti alimentari. Un gesto simbolico che richiama l’attenzione sugli impatti ambientali, sociali e culturali dello spreco, legato al consumo di risorse, alle emissioni di gas serra e alle disuguaglianze.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, che puntano a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. L’opuscolo è disponibile anche sul sito del Comune, a conferma dell’impegno a rafforzare la consapevolezza collettiva e a trasformare i comportamenti quotidiani in azioni concrete per l’ambiente.