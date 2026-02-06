Ecosostenibilità

Sostenibilità, San Benedetto del Tronto punta alla 23a Bandiera Blu con il jolly della Riserva Sentina

L’oasi della Sentina è chiave per il turismo naturalistico: offre biodiversità, birdwatching, escursionismo leggero e attività didattiche

San Benedetto del Tronto mira alla 23ª Bandiera Blu puntando su natura e turismo ecosostenibile. Il Comune ha lanciato il “Piano di azione per la sostenibilità” in vista dell’estate 2026, con interventi su mobilità, energie rinnovabili, gestione dei rifiuti, rigenerazione urbana e tutela della Riserva Sentina, che copre il 7,5% del territorio comunale.

L’oasi della Sentina è chiave per il turismo naturalistico: offre biodiversità, birdwatching, escursionismo leggero e attività didattiche, ma presenta criticità come infrastrutture insufficienti e accessibilità limitata. Il piano prevede miglioramenti mirati a percorsi, segnaletica e accessibilità universale.

La stagione turistica 2026 partirà il 15 marzo, giorno della finale della “Tirreno Adriatico”, e durerà fino al 15 novembre per attività di somministrazione e strutture ricettive. I mercati stagionali apriranno dal 28 marzo al 27 settembre.

