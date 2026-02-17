AluComics, il riciclo dell’alluminio diventa fumetto nelle scuole

Educare alla sostenibilità attraverso creatività e narrazione. Torna AluComics, il progetto promosso da CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio insieme a La Fabbrica Società Benefit e al Comicon - Festival Internazionale della Cultura Pop, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti italiani sul riciclo dell’alluminio utilizzando fumetto e scrittura creativa.

L’edizione 2025/2026 introduce una novità importante: per la prima volta il progetto coinvolge anche le scuole primarie. I più piccoli entreranno nell’universo delle mascotte Flaminio e Gerardo, protagoniste di nuove avventure dedicate all’economia circolare. Punto di partenza è un’antologia illustrata nata dalle storie finaliste della scorsa edizione, realizzata con il contributo del fumettista Lorenzo La Neve e distribuita attraverso 2.000 kit didattici, andati rapidamente esauriti in oltre 1.000 istituti.

Il cuore dell’iniziativa è un finale “aperto” che invita le classi a inventare un nuovo personaggio da affiancare alle mascotte, stimolando lavoro di gruppo, immaginazione e riflessione sui valori ambientali. Gli elaborati migliori saranno premiati: la classe vincitrice parteciperà a una giornata creativa con artisti e formatori per sviluppare il racconto, mentre alcune tavole saranno esposte al Comicon di Napoli, offrendo visibilità nazionale ai giovani autori.

“Il fumetto è uno strumento potente per coinvolgere i bambini e renderli protagonisti del cambiamento”, ha sottolineato Stefano Stellini, direttore generale di Cial, evidenziando come educazione e creatività possano generare una cultura della sostenibilità più consapevole e duratura.

