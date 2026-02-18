Campobasso: sostenibilità e governo del territorio di montagna, terzo master universitario

È partita oggi all’Università del Molise la terza edizione del master di secondo livello in “Governance e sostenibilità per le montagne italiane”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il percorso punta a formare professionisti capaci di attivare progetti di rigenerazione delle aree montane, fornendo competenze nella progettazione, gestione e monitoraggio di iniziative regionali, nazionali e internazionali, in risposta al lungo processo di declino delle terre alte italiane. “La montagna è una componente territoriale fondamentale del Paese e non possiamo permetterci di trascurarla”, sottolinea il responsabile scientifico Rossano Pazzagli.

Il master coinvolge 21 iscritti provenienti da sei regioni e con profili diversi — da forestali, architetti, giuristi, agronomi, biologi e geologi, fino a figure di ambito umanistico — e valorizza le geografie, le culture e le economie delle aree montane, fondamentali per risorse e servizi ecosistemici utili anche alle pianure e alle città.

La durata è di un anno accademico, per un totale di 1.500 ore e 60 crediti formativi, articolate in didattica frontale, tirocini, project work, visite di studio, esercitazioni e attività di preparazione individuale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.