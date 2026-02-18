Sostenibilità, Brembo entra nel Libro dell'Anno 2026 di Standard & Poor Global
di R.S.
L'azienda bergamasca si distingue per la solidità del proprio percorso e per l’integrazione delle strategie di sostenibilità all’interno del gruppo
Per la prima volta Brembo è stata inclusa nello S&P Global Sustainability Yearbook 2026, la pubblicazione annuale dell’agenzia internazionale di rating S&P Global che seleziona le aziende con le migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG) a livello mondiale.
L’azienda bergamasca ha ottenuto la qualifica di “Sustainability Yearbook Member” nel settore “Auto Components”, distinguendosi per la solidità del proprio percorso e per l’integrazione delle strategie di sostenibilità all’interno del gruppo.
Punteggio superiore alla media del settore - Il riconoscimento si basa sui risultati del Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, uno dei principali rating ESG internazionali. Nell’ultima edizione sono state valutate oltre 9.200 aziende nel mondo, ma solo 848 sono state selezionate per l’inclusione nello Yearbook 2026.
Brembo ha ottenuto un punteggio di 60/100, nettamente superiore alla media del settore, ferma a 34/100.
Impatto sugli indici internazionali e doppia “A” CDP - I risultati del Corporate Sustainability Assessment contribuiscono anche alla composizione dei Dow Jones Best-in-Class Indices, indici azionari internazionali che premiano le aziende più virtuose sul fronte ESG, combinando sostenibilità e performance finanziaria.
L’ingresso nello Yearbook si aggiunge a un altro traguardo recente: Brembo è infatti l’unica azienda italiana ad aver ottenuto la doppia “A” da CDP per l’impegno nella sostenibilità ambientale.
