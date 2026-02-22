ITA Airways, Pappalardo: “Sostenibilità e rotte intercontinentali al centro del piano 2026-2030”

ITA Airways guarda al futuro puntando su sostenibilità e sviluppo del network a lungo raggio. A delineare le direttrici strategiche della compagnia è stato il presidente Sandro Pappalardo, intervenuto a margine della Winter Edition del Forum in Masseria.

“Abbiamo un piano industriale che copre il periodo 2026-2030 – ha spiegato – e stiamo puntando sulla sostenibilità come pilastro fondamentale, insieme al rafforzamento del network intercontinentale. È una scelta che porta benefici alla compagnia, ai suoi profitti e più in generale al sistema Paese”.

Secondo Pappalardo, l’espansione delle rotte a lungo raggio sarà accompagnata dall’ingresso di nuovi aeromobili, con l’obiettivo di rinnovare la flotta e renderla sempre più efficiente. “Vogliamo diventare entro il 2030 la compagnia più giovane e sostenibile d’Europa”, ha aggiunto.

La strategia, dunque, punta a coniugare crescita economica e transizione ecologica, rafforzando il ruolo di ITA Airways nello scenario internazionale.

