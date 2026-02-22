Alto Garda, nasce la Comunità energetica rinnovabile: sportelli informativi a Massone

Sostenibilità ambientale e risparmio economico sono al centro del progetto della Comunità di energia rinnovabile KönCeRT Alto Garda, che promuove due sportelli informativi aperti al pubblico il 21 e il 28 febbraio, dalle 10 alle 12, nella sede della Mnemoteca in via Bezzecca 21 a Massone di Arco.

Le Comunità energetiche rinnovabili riuniscono cittadini, imprese ed enti pubblici con l’obiettivo di produrre, condividere e consumare energia pulita a livello locale, favorendo benefici ambientali ed economici per il territorio. KönCeRT, cooperativa sociale trentina nata nell’agosto 2023, ha già avviato una prima configurazione nella Piana Rotaliana, registrata nell’agosto 2024 sul portale del Gse (Gestore dei servizi energetici), che coinvolge i Comuni di San Michele all’Adige, Mezzocorona e Mezzolombardo.

La realtà sta ora lavorando per estendere il modello ad altre aree, tra cui l’Alto Garda, dove nei mesi scorsi ha raccolto l’interesse di imprese, associazioni e gruppi di cittadini. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Arco, mentre altre amministrazioni stanno valutando l’adesione.

Queste settimane sono decisive per raccogliere nuovi soci, passaggio indispensabile per la registrazione ufficiale della configurazione , sostengono i fondatori, Inoltre, chi aderisce a una Cer sul territorio potrà accedere al contributo del Bim per l’installazione di impianti fotovoltaici.

