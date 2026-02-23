Ecosostenibilità

Ecco il detersivo in scatola che taglia la plastica

di R.S.

Il prodotto sostituisce i tradizionali contenitori in plastica con un kit in scatola di cartone, da cui si ricarica un unico flacone riutilizzabile

Meno flaconi usa e getta, meno trasporto inutile e più sostenibilità: è questa l’idea alla base di Soap, il detersivo ecosostenibile creato dal giovane imprenditore Marco Borsani.

Il prodotto sostituisce i tradizionali contenitori in plastica con un kit in scatola di cartone, da cui si ricarica un unico flacone riutilizzabile. In questo modo si riduce fino all’89% della plastica normalmente impiegata nei detersivi da supermercato, abbattendo anche costi di smaltimento e impatto ambientale.

La produzione segue il principio delle 3R – Riduci, Riusa, Ricicla: meno plastica all’origine, riutilizzo del flacone e riciclo del cartone. Il sapone, di origine vegetale e biologica, è realizzato dallo Saponificio Luigi Chizzoni & C..

Soap si acquista online, direttamente dal produttore al consumatore, riducendo ulteriormente passaggi intermedi e costi di trasporto, per una scelta più sostenibile e pratica nella routine quotidiana.

