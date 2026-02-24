Rendicontazione sostenibile a portata di click: nasce l’Esrs Knowledge Hub

La transizione verso una rendicontazione aziendale più sostenibile e trasparente diventa oggi più semplice grazie all’Esrs Knowledge Hub, la piattaforma interattiva sviluppata da EFRAG. L’obiettivo è fornire alle imprese un accesso centralizzato agli standard europei di rendicontazione ESG, semplificando il complesso panorama normativo e facilitando la preparazione dei report.

Attraverso l’hub, le aziende possono consultare in maniera chiara e immediata gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con strumenti pratici che guidano passo dopo passo la compilazione dei documenti richiesti. La piattaforma permette inoltre di confrontare i requisiti normativi, verificare la conformità e aggiornarsi rapidamente sulle novità, riducendo tempi e costi del reporting.

Secondo gli esperti di EFRAG, questa innovazione rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione e la semplificazione della rendicontazione ESG, rendendo le informazioni sulla sostenibilità più accessibili non solo ai grandi gruppi, ma anche alle piccole e medie imprese. La centralizzazione dei dati e l’interattività della piattaforma sono pensate per accompagnare le imprese in un percorso graduale di adozione degli standard, promuovendo trasparenza, responsabilità e sostenibilità nelle pratiche aziendali.

