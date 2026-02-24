Manens: ingegneria, innovazione e sostenibilità al servizio del territorio

La società padovana Manens S.p.A. rappresenta un modello avanzato di ingegneria sostenibile, dove progettazione integrata, innovazione e inclusione di genere si fondono per trasformare ogni edificio in un ecosistema a beneficio della comunità.

Riconosciuta con l’Herconomy Award 2025 per l’equità di genere, la solidità economica e l’innovazione, Manens - secondo economymagazine.it - ha avviato un percorso strutturato che integra criteri ESG, digitalizzazione e cultura inclusiva. «Non è solo un premio, ma uno stimolo a continuare a creare cultura sulla parità, l’inclusione e la sostenibilità», afferma Maria Gabriella Adestrini, Head of Corporate Sustainability dell’azienda.

Al centro del modello Manens c’è il Sustainability Design, un approccio sistemico che considera ogni progetto parte di un ecosistema più ampio. Analisi ambientali e sociali, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, spazi pubblici condivisi e attenzione alla biodiversità sono integrate fin dalla fase progettuale per migliorare la resilienza urbana e la qualità della vita.

Sul piano operativo, la sostenibilità guida tutte le fasi: team interdisciplinari utilizzano fisica computazionale, simulazioni digitali e analisi integrate per ottimizzare comfort, efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. I progetti rispettano standard internazionali come LEED, BREEAM, WELL e ITACA e sfruttano il BIM integrato per coordinare complessità, ridurre costi e aumentare l’interoperabilità tra i soggetti coinvolti.

Tra le realizzazioni più emblematiche, il Campus scientifico dell’Università degli Studi di Milano – Area Mind, che ospiterà oltre 20.000 persone e integra ricerca, formazione e spazi pubblici. A Padova, Manens ha progettato la nuova Pediatria “Salus Pueri” e la riqualificazione dell’ex ospedale geriatrico in Polo Umanistico universitario, esempi di integrazione tra sostenibilità, tecnologia e inclusione sociale.

Con oltre cinquant’anni di esperienza e una presenza internazionale consolidata, Manens dimostra come investire in talento, innovazione e cultura aziendale equa possa generare non solo edifici all’avanguardia, ma un impatto positivo duraturo sulla società.

