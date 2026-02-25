Consiglio UE approva la semplificazione della reportistica sulla sostenibilità

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la semplificazione della reportistica sulla sostenibilità (CSRD) e dei requisiti di due diligence (CS3D) per le aziende, riducendo oneri burocratici e costi, con l’obiettivo di aumentare la competitività europea. La CSRD si applicherà solo alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro, con esenzioni transitorie per le aziende della prima ondata e alcune holding finanziarie. La CS3D riguarderà solo le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro, consentendo maggiore flessibilità nella valutazione degli impatti negativi e rimuovendo l’obbligo del piano di transizione climatica. Le sanzioni saranno decise a livello nazionale, fino a un massimo del 3% del fatturato netto mondiale, mentre viene eliminato il regime di responsabilità armonizzato dell’UE. La legislazione sarà pubblicata in Gazzetta UE nei prossimi giorni e entrerà in vigore 20 giorni dopo, con trasposizione nazionale entro un anno e applicazione delle nuove regole entro luglio 2029. Secondo Marilena Raouna, Viceministro per gli Affari Europei di Cipro, la semplificazione riduce oneri inutili e rende l’UE più autonoma e competitiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.