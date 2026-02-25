Sanlorenzo celebra 10 anni di arte, design e sostenibilità con il programma 2026

Sanlorenzo festeggia dieci anni di impegno culturale con un calendario artistico ambizioso che unisce arte, design, artigianato, innovazione e sostenibilità. Il programma 2026, il più articolato mai realizzato dal brand, parte dalla Milan Design Week con un’installazione realizzata da Piero Lissoni e prosegue con Waves, una mostra collettiva a Casa Sanlorenzo durante la Biennale d’Arte di Venezia, che presenta opere di artisti di fama internazionale.

Il percorso culturale del brand include inoltre la partecipazione a Homo Faber, manifestazione promossa dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, e la seconda edizione della Venice Climate Week, per chiudere l’anno con una mostra personale commissionata alla fotografa Roselena Ramistella, dedicata all’esplorazione delle isole meno conosciute d’Italia.

Il progetto rafforza la visione della Maison, che da sempre considera cultura e responsabilità come pilastri fondamentali dell’eccellenza, e segna il primo anno completo di attività di Casa Sanlorenzo a Venezia. Il programma si sviluppa come un percorso che integra arte, scienza, design e mare, coinvolgendo la scena creativa internazionale e consolidando il ruolo del brand come ambasciatore di innovazione e cultura.

Durante la Biennale d’Arte, Waves – in programma dal 6 maggio al 28 giugno – esplora il movimento e la trasformazione come linguaggi universali, creando un dialogo tra arte e scienza attraverso la potente metafora delle onde. La mostra offre un confronto tra grandi maestri dell’arte moderna e della scultura, come Alexander Calder, Fausto Melotti, Lucio Fontana e Tony Cragg, e voci contemporanee come Christine Safa, Friederich Andreoni e Marcello Maloberti. In questo contesto, l’onda emerge non solo come forza fisica, ma anche come simbolo culturale, profondamente radicato nell’identità di Sanlorenzo.

