Mediterra: il data center green che accelera il Sud Europa

Mediterra Datacenters entra nel mercato spagnolo con un nuovo data center a Barcellona, nel cuore produttivo della Catalogna. L’impianto sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile, con una capacità iniziale di 8 MW su circa 9.700 metri quadrati e possibilità di espansione futura.

La struttura ospiterà servizi cloud, applicazioni di intelligenza artificiale e sistemi di high performance computing, con un modello progettato per ottimizzare i consumi e recuperare il calore residuo. L’operazione rafforza il ruolo della Spagna come hub digitale nel Sud Europa, favorita dalla crescita della domanda tecnologica e dall’ampia quota di rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Il tema dei data center resta però legato anche alla pianificazione territoriale. In Italia, secondo il SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nel 2024 sono stati consumati 78,5 km² di suolo naturale, con casi emblematici come la Lombardia, dove l’artificializzazione supera il 12% del territorio. La sfida europea sarà quindi coniugare innovazione digitale e tutela del suolo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.