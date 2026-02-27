KEY 2026: Siemens accelera su elettrificazione e digitale

Nel quadro di KEY – The Energy Transition Expo 2026, Siemens presenta un ecosistema integrato per rendere le infrastrutture energetiche più elettrificate, digitali e resilienti. Nel percorso verso la decarbonizzazione, l’elettrificazione è centrale, ma è la digitalizzazione a renderla scalabile, sicura e gestibile, grazie alla connessione tra asset, dati e processi.

Tra le soluzioni in evidenza ci sono i quadri MT blue GIS, che eliminano l’uso di gas fluorurati sostituendoli con Clean Air, miscela a base naturale con impatto ambientale ridotto e già conforme alle normative europee. Sul fronte della protezione elettrica debutta SENTRON ECPD, dispositivo elettronico a stato solido capace di intervenire fino a mille volte più rapidamente rispetto ai sistemi tradizionali, migliorando sicurezza e continuità operativa.

Ampio spazio anche al monitoraggio energetico avanzato, con piattaforme software per il controllo continuo degli impianti e strumenti di supervisione in realtà aumentata che trasformano i quadri elettrici in modelli digitali 3D consultabili in tempo reale.

Per la mobilità elettrica, Siemens propone soluzioni di ricarica ad alta potenza come Sicharge D, fino a 400 kW, e l’architettura modulare Sicharge Flex, pensata per flotte, depositi e stazioni pubbliche. A completare l’offerta c’è Electrification X, piattaforma digitale che integra rinnovabili, reti, data center e infrastrutture, consentendo gestione centralizzata, analisi dei dati energetici e ottimizzazione dei carichi.

L’obiettivo è chiaro: costruire un sistema energetico più efficiente, connesso e orientato alla neutralità climatica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.