Imballaggi alimentari commestibili, alleanza tra UniBo e studenti per ridurre gli sprechi

Un progetto che unisce scuola, ricerca e territorio per sviluppare imballaggi alimentari edibili e a basso impatto ambientale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna, l’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi Da Vinci” e l’Azienda Agraria Campolatorre di Cesena.

Coordinato dalla professoressa Teresa Cerchiara, il progetto coinvolge ricercatori, docenti e studenti in un percorso che integra lezioni, attività di laboratorio e sperimentazione sul campo. L’obiettivo è progettare soluzioni innovative di packaging capaci di ridurre l’impatto ambientale, limitare lo spreco alimentare e prolungare la conservazione dei prodotti ortofrutticoli.

Gli studenti partecipano attivamente alle fasi di studio e sviluppo, acquisendo competenze scientifiche e tecniche spendibili nel percorso formativo e professionale.

L’iniziativa rappresenta un modello di collaborazione tra istruzione e ricerca applicata, con un’attenzione concreta alla sostenibilità e all’innovazione nella filiera agroalimentare.

